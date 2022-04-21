«Тинялися по хатах, пиячили» – білоруси про російських військових на Поліссі

Жителі білоруського Полісся помітили, що російських солдатів у містах стає все менше, інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомив, що 85% російської техніки вже вивезено з Білорусі.

«Раніше їхня техніка проїжджала містом кожні три хвилини. Тепер, може, за 20 хвилин проїде одна машина і все. Більше колон нема», – розповів житель Наровлі.

За його словами, зламану російську техніку «тягнуть» з Наровлі до Єльська. Там її вантажать на залізничні платформи для відправки в Росію.

Російських військовослужбовців у Мозирі візуально мало. «Де-не-де вони ще блукають містом. Цікаво, що їхній ПАЗ із червоним хрестом досі їздить містом. Такими раніше привозили поранених у мозирський шпиталь», – розповів житель Мозиря.

У Речиці та районі російські військові та військова поліція днями розшукували «своїх» зниклих безвісти. «Вони мали бути в таборі в лісі, а самі розбрелися, хто куди. Одні у Речицю поїхали, туди часто викликали таксі. Інші тинялися по навколишніх селах, пиячили по хатах. Ось вони їздили, шукали їх, збирали до купи», – розповів житель Речиці.

У речицькій спільноті «Речиця. Автопомощь» 18 квітня з’явилося оголошення про розшук російського військовослужбовця Олександра Дашипилова. «Одягнений у форму. Якщо хтось володіє інформацією, повідомте про це в міліцію», – йдеться у повідомленні. Згодом у коментарях повідомили, що солдата знайшли, і дякували всім за допомогу.

Жителі Гомелю кажуть, що зараз російських військових на своїх вулицях не помічають.

16 квітня у Генштабі повідомили про збереження загрози нанесення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі. У Міноборони тоді наголосили, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території України.

Олександр Лукашенко заявляв, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» ( так Росія називає своє військове вторгнення), але є докази допомоги Росії – щонайменше Білорусь надавала російським військовим територію для військового вторгнення в Україну з півночі. У Генштабі ЗСУ зауважили, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.