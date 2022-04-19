Білорусь: одному з керівників інформагентства БЕЛТА дали 5 років за ґратами через «передачу інформації опозиції»

Заступника гендиректора найбільшого білоруського державного інформагентства БЕЛТА Сергія Одеріху засудили до п’яти років колонії суворого режиму за передачу інформації опозиції. Його визнали винним за статтею про зловживання службовим становищем, повідомив правозахисний центр «Весна». При цьому правозахисники зазначають, що вердикт винесли ще 10 січня. Оголосив його суддя Совєтського райсуду Мінська Олександр Волк.

Деталі судового процесу стали відомі лише зараз, хоча відбувся вже і розгляд скарги на вирок. Мінський міський суд відхилив апеляцію Одеріхи у середині березня.

Слідство звинувачує його у передачі службової інформації опозиційним Народному антикризовому управлінню та телеграм-каналу «Нік і Майк» з метою «уникнути люстрації після зміни влади», вказують правозахисники.

Суд, зокрема, ухвалив, що Одеріха зловживав своїми обов’язками журналіста, зливаючи інформацію, аби дискредитувати Олександра Лукашенка перед виборами. Водночас раніше сам журналіст був нагороджений Лукашенком «за високий професіоналізм та персональний внесок у розвиток державної інформаційної політики».

Сотні білорусів зазнали кримінального переслідування через масові протести проти оголошеної на виборах перемоги Лукашенка.

Чимало опозиційних лідерів відтоді або залишили країну, або отримали тюремні терміни. Частина співробітників незалежних ЗМІ також зазнала кримінального переслідування.