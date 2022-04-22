Генштаб фіксує нарощування систем РЕБ і радіорозвідки у прикордонних районах Білорусі

Генеральний штаб Збройних сил України фіксує нарощування систем радіорозвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних районах у Білорусі, йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, російські війська не здійснювали активних дій на Волинському та Поліському напрямках.

«Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. В районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил республіки Білорусь», – зазначає командування.

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Воно нагадує про загрозу ракетно-авіаційних ударів по цивільних та військових об’єктах України з території Білорусі.

У Брянській та Курській областях Росії триває перегрупування військ.

Російська армія продовжує часткове блокування Харкова, на Ізюмському напрямку здійснює повітряну розвідку позицій українських військ для визначення можливих напрямків наступу.

«Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має», – повідомляє штаб.

Протягом доби тривали зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках уздовж всієї лінії зіткнення. Російські війська вдавалися до штурмових дій у напрямку Слов’янська, закріпилися в Лозовому. Триває їхнє закріплення та перегрупування в районах Зеленої Долини та Кремінної.

«В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне. На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають», – йдеться в зведенні.

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Тривають також авіаційні удари по Маріуполю та блокування українських підрозділів у районі заводу «Азовсталь».

Генеральний штаб фіксує посилення російських угруповань на Запорізькому напрямку за рахунок підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Водночас вказує на те, що батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Командування також не виключає, що російські війська намагатимуться вийти на адміністративні межі Херсонської області.