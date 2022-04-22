Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України 21 200 своїх військових

Росія втратила у війні проти України близько 21 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 квітня.

У Генштабі навели інші втрати РФ:

838 танків

2162 бойові броньовані машини

397 артилерійських систем

138 РСЗВ

69 засобів ППО

176 літаків

153 гелікоптери

1523 одиниці автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

172 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».