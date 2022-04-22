Керівництво армії Росії завершує визначення вигідних місць для головних ударів – Міноборони

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках», – заявив він.

За словами Мотузяника, найбільша активність російських військових спостерігається:

у напрямку Ізюм–Барвінкове

в районі вузлової залізничної станції «Попасна»

в районі Сєверодонецького урбанізованого району

біля Маріуполя

на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк

22 квітня у Росії повідомили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні».



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».

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24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції». Кремль заперечував наміри окупації України і заявляв, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У перші дні російського військового вторгнення в Україну колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, тепер вони ведуть наступальні дії на східному напрямку.