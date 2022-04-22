У Чорному морі розташовані 2 російських кораблі з ракетами «Калібр» – Міноборони

У Чорному морі наразі перебувають два російських кораблі з крилатими ракетами «Калібр». Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 22 квітня.
Коментуючи ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах, представник Міноборони повідомив про дії російського флоту:
«Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – розповів Мотузяник.
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За оцінкою відомства, сумарний ракетний залп двох кораблів може становити до 16 ракет.
За даними Міноборони на 19 квітня, в Чорному морі перебували чотири російські кораблі зі щонайменше 28 ракетами.
Російські війська регулярно використовують ракету «Калібр» для обсрілів цивільних об'єктів в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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