У Чорному морі розташовані 2 російських кораблі з ракетами «Калібр» – Міноборони

У Чорному морі наразі перебувають два російських кораблі з крилатими ракетами «Калібр». Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 22 квітня.

Коментуючи ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах, представник Міноборони повідомив про дії російського флоту:

«Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – розповів Мотузяник.

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За оцінкою відомства, сумарний ракетний залп двох кораблів може становити до 16 ракет.

За даними Міноборони на 19 квітня, в Чорному морі перебували чотири російські кораблі зі щонайменше 28 ракетами.

Російські війська регулярно використовують ракету «Калібр» для обсрілів цивільних об'єктів в Україні.