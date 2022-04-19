У Чорному морі Росія зосередила 28 ракет – речник Міноборони України

У Чорному морі перебувають чотири російські кораблі з щонайменше 28 ракетами, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.



«У Чорному морі перебувають чотири носія ракет типу «Калибр», сумарний ракетний залп яких становить щонайменше 28 ракет», – сказав він під час брифінгу.

Він додав, що російські корабельні угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують наносити ракетні удари, виконувати завдання щодо ізоляції морського узбережжя, а також проводять розвідку.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Російські війська регулярно використовують ракету «Калібр» для обсрілів цивільних об'єктів в Україні. Зокрема 16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи ракету «Калібр». Через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.