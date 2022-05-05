Путін вибачився перед прем’єром Ізраїлю за слова Лаврова – канцелярія Беннета

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом вибачився за слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова про євреїв і антисемітизм та «єврейське походження Гітлера». Про це повідомляє канцелярія Беннета.

«Прем’єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував йому за роз’яснення ставлення президента до єврейського народу і пам’яті про Голокост», – йдеться у повідомленні за підсумками переговорів.

На сайті Кремля про вибачення з боку російського президента інформації немає. Там згадано, що Путін привітав Беннета з Днем незалежності Ізраїлю й обговорив із ним війну проти України, зокрема – евакуацію людей із маріупольського заводу «Азовсталь».

1 травня під час інтерв’ю італійському телебаченню голову МЗС Росії Сергія Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Слова російського міністра викликали обурення керівництва Ізраїлю. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що російського посла викликано для «жорсткої розмови».

Дані Даян, голова «Яд Вашем», ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих в результаті Голокосту, назвав висловлювання Лаврова «образою та важким ударом по жертвам справжнього нацизму».

3 травня МЗС Росії опублікувало статтю «Про антисемітизм», звинувативши Ізраїль у підтримці «неонацистського режиму в Києві». Наступного дня речниця відомства Марія Захарова заявила, що ізраїльські найманці воюють в Україні «пліч-о-пліч з бойовиками «Азова».