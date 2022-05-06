Офіс генпрокурора оприлюднив повістки на допити Медведєву, Шойгу та іншим держслужбовцям РФ

Офіс генерального прокурора України оприлюднив повістки заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву та міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Відповідна інформація є на сайті ОГП.

Так, Медведєва викликають на 16, 17 та 18 травня до прокурора ОГП для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Шойгу на допит як підозрюваного викликають у ті ж дати. Зазначається, що він підозрюється у вчиненні такого самого кримінального правопорушення.

Також на сайті ОГП оприлюднені повідомлення про підозри та повістки про виклики на допити спікеру Держдуми Росії В’ячеславу Володіну, голові Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко, керівнику Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну, директору Федеральної служби безпеки Росії Олександру Бортнікову та директору Національної гвардії Росії Віктору Золотову.

Українські правоохоронні органи раніше через повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушили справи проти російських посадовців, які закликали, сприяли чи здійснювали (здійснюють) такі дії.