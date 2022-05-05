Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд

Іспанський суддя відпустив під підписку про невиїзд затриманого раніше проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

Він має відзначатися в суді двічі на місяць, у нього забрали паспорт і заборонили залишати територію Іспанії. Суддя ухвалив це рішення на клопотання прокуратури, заявивши, що не виявив передумов для тимчасового утримання підозрюваного під вартою.

5 травня Служба безпеки України заявила, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія.

В Україні його підозрюють у державній зраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Зазначається, що правоохоронці Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року.