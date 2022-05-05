Венедіктова закликає політиків «збавити емоції», щоб не нашкодити екстрадиції Шарія

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликає українських політиків «збавити емоції» з приводу затримання проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб не нашкодити процедурі його екстрадиції.

«Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробувати переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права», – пояснила генеральна прокурор.

Ірина Венедіктова також наголосила, що наразі міра запобіжного заходу для затриманого Анатолія Шарія залежить виключно від іспанського суду.

«Після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом», – зазначила вона.

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, затримали у Іспанії 4 травня.

В Україні його підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».