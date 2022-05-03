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Фото маршів російських військових із пов'язками на рукавах викликали бурю в соцмережах

Фото: Ольга Мальцева (AFP) Фото:Olga Maltseva (AFP)

На фото з репетицій Дня Перемоги в Росії видно, що росіяни в уніформі мають нарукавні пов’язки, які нагадують нацистські. Однак, більшість онлайн-коментаторів пропустили одну ключову деталь.

Ця фотографія курсантів в Санкт-Петербурзі на репетиції 28 квітня військового параду Росії є однією із кількох зображень, які нещодавно з’явилися у соцмережах, і які вказують на схожість пов’язок із тими, які носили німецькі фашисти в 1930-х і 40-х роках.

Кольорове зображення з 1938 року, на якому видно пов’язку зі свастикою, яку зазвичай носили високопоставлені нацисти
Кольорове зображення з 1938 року, на якому видно пов’язку зі свастикою, яку зазвичай носили високопоставлені нацисти

Кілька власників відомих акаунтів у Twitter опублікували зображення з репетицій в Росії, а один журналіст пожартував, що ці фотографії для нього «дежавю».

Деякі коментатори висловили недовіру до вибору дизайну, враховуючи заявлений Росією намір «денацифікувати» Україну. Якраз це Росія назвала головною метою її повномасштабного вторгнення в Україну. Інші посилалися на знаменитий мем «Ми лиходії?»

Репетиція російських військовослужбовців напередодні 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Санкт-Петербурзі в червні 2020 року
Репетиція російських військовослужбовців напередодні 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Санкт-Петербурзі в червні 2020 року

Але багатьом фотографіям, які зараз викликали обурення в Інтернеті, вже кілька років, і фотоархіви показують, що Росія використовує ті самі пов’язки принаймні з 2012 року.

Нарукавні пов’язки з номерами російські військові носять тільки під час репетицій. Під час самого щорічного параду на честь перемоги над нацистською Німеччиною, що відзначається 9 травня, їх немає.

Це зображення російських військовослужбовців, які марширують під час репетиції параду Перемоги в центрі Санкт-Петербурга, було зроблено в квітні 2019 року, але деякі користувачі Twitter помилково ідентифікували його, як фото з 2022 року.

Російські військові курсантки на репетиції параду до Дня Перемоги, фото від 26 квітня 2022 року
Російські військові курсантки на репетиції параду до Дня Перемоги, фото від 26 квітня 2022 року

Інші зображення з репетицій параду в Росії 2022 року, як от фото вище, показують, що більшість учасників носять пронумеровані пов’язки, які не мають жодної подібності до нацистських регалій.

Російські військовослужбовці на репетиції в Санкт-Петербурзі 26 квітня 2022 року
Російські військовослужбовці на репетиції в Санкт-Петербурзі 26 квітня 2022 року

Пронумеровані нарукавні пов’язки мають кілька різних колірних комбінацій і, ймовірно, носяться, щоб допомогти організаторам параду направляти й створювати колони військовослужбовців, жінок і курсантів під час багатогодинних тренувань перед відзначенням Дня Перемоги в Росії.

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