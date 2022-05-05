Запорізька ТЕС в окупованому Енергодарі зупинила роботу через відсутність вугілля – мер

Запорізька ТЕС в окупованому російськими військами Енергодарі зупинила роботу через відсутність вугілля, повідомив мер Дмитро Орлов у Telegram.

«На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними труднощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізниці», – повідомив Орлов.

За його словами, персонал ТЕС тимчасово переведений на вимушений простій.

«Зупинка роботи ЗаТЕС не позначиться на населенні міста у плані надання комунальних послуг. Світло, тепло та гаряче водопостачання в Енергодарі є і будуть, переведені на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на декілька градусів. Такий результат роботи «визволителів» в Енергодарі. Один із багатьох прикладів знищення та руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися», – сказав Орлов.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Напередодні стало відомо, що загарбники заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару.