Російська армія заборонила керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару – «Енергоатом»

Російська армія заборонила керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару, повідомляє «Енергоатом».

За даними держпідприємства, йдеться не лише про їхні приватні поїздки, але і про виїзд із міста у службових справах.

«3 травня російські загарбники не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернійчука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП «НАЕК «Енергоатом», провести яке було вирішено 4 травня в Запоріжжі – найближчому до ЗАЕС українському вільному місті. Пана Чернійчука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпосту вони відвезли його на допит до феесбешників. У підсумку Чернійчуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто», – зазначають в «Енергоатомі» і наголошують, що відтепер фактично йдеться про тримання працівників ЗАЕС у заручниках.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.