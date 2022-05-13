«Переговори дуже складні» – Верещук щодо можливості евакуації з «Азовсталі»

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 13 травня прокоментувала процес переговорів щодо евакуації військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Вона нагадала, що завод захищають, окрім бійців полку «Азов», також військові Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, територіальної оборони, прикордонники та поліцейські.

«Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід», – заявила вона.

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Верещук також закликала не перебільшувати вплив світових лідерів. За її словами, «якби цей вплив був належним, не було б війни».

«Є наказ Президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо», – підсумувала вона.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив спільне зі своїми попередниками Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком звернення до лідерів країн світу із закликом «допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців», які заблоковані на території «Азовсталі».

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.