Дружина «азовця» розповіла про зустріч з папою Римським

Папа Римський «дуже сильно занурений у ситуацію» із захисниками Маріуполя, що перебувають на «Азовсталі», і не проти, щоб Ватикан був залучений до процесу їхньої евакуації. Про це у коментарі Радіо Свобода розповіла дружина «азовця» Юлія Федосюк, яка була однією із тих, хто 11 травня зустрівся з понтифіком.

«Із того, як говорив і поводився папа Римський, було зрозуміло, що він занурений у цю ситуацію дуже сильно. Він вже зі свого боку пропонував варіанти, пропонував свою допомогу і на питання про евакуацію, про коридор та про святий престол як посередник у цьому всьому, він відповів, що говорив з кардиналами і що для них це – не проблема. Із чого стало зрозуміло, що, як завжди: єдина проблема – це Російська Федерація та Путін», – розповіла Юлія Федосюк.

11 травня папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку «Азов», заблокованих у Маріуполі, – Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Зокрема, вони передали понтифіку фотографії поранених бійців на «Азовсталі» та закликали його «не дати їм померти».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

За його словами, наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Проте Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із «Азовсталі» цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За словами міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, українська влада веде «дуже складні» переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з «Азовсталі» в обмін на полонених росіян, але йдеться поки що лише про вивезення з Маріуполя 38 важкопоранених бійців.