Російська армія тільки за 10 травня здійснила 38 літако-вильотів на «Азовсталь», у тому числі – 4 стратегічних бомбардувальники, повідомив полк «Азов», який разом із морськими піхотинцями 36-ї бригади та прикордонниками з початку квітня обороняються на металургійному заводі. А ще по захисниках Маріуполя працює ствольна артилерія ворога та танки. Ватажок «ДНР» Пушилін повідомив, що після евакуації всіх цивільних із території меткомбінату в окупантів «розв'язані руки» – не уточнивши, що саме він має на увазі (до речі, щодо евакуації всіх цивільних у мерії міста також є сумніви: до 100 людей могли лишитися під завалами).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ «поки що не дає згоди ні на який із багатьох запропонованих варіантів» дипломатичного рішення евакуації бійців ЗСУ з Маріуполя. Віце-прем'єр Ірина Верещук 12 травня запевнила, що спроби влаштувати обмін із кремлівською стороною тривають.

«Азовці» закликали світ використати процедуру «екстракції» – коли оточених військових забирає третя країна. Чому Путін не погоджується на екстракцію гарнізону «Маріуполь» – при тому що армії РФ це вигідно? І хто може натиснути на Росію, щоб урятувати заблокованих бійців ЗСУ?

Посередником має бути держава, яка може дістатися Маріуполя по морю. Володимир Зеленський звертався із таким закликом до Греції; самі бійці – до Туреччини; дружини захисників Маріуполя 11 травня приїхали з цим проханням до Папи Римського Франциска; а командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина»)зрештою попросив про допомогу американського бізнесмена, засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Як написав Волинський, він створив акаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Маска:

«Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе, – емоційно звернувся він. – Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з «Азовсталі» до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи», – йдеться у зверненні. Командир морпіхів додав, що звертається «до кожної людини планети Земля: допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення».

За даними віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук, на меткомбінаті може залишатися понад тисяча військовослужбовців. Половина з них має тяжкі поранення.

«Ми робили усе, аби евакуація цивільних відбулася. Ціною життів наших військових. Військово-політичне керівництво вже 76 днів відповідає, що робить все можливе. От ми чекаємо. Тут не скільки влада сама повинна щось зробити. Потрібна підтримка нашій владі від третьої сторони. Гарантій партнерів. Тиску на Путіна. Якщо він пішов на те, що вдалося евакуювати цивільних, то можливість така існує. В першу чергу при зовнішньому тиску. Від тих країн, хто може впливати на нього», – розповів заступник командиру полку «Азов» Святослав Паламар.

Можливості Туреччини обмежені

Переговори між Туреччиною та Росією про Маріуполь вже велися, й перші результати ми вже бачили: евакуація цивільних з Азовсталі відбулася за посередництва цієї країни, говорить старший аналітик досліджень сучасної Туреччини у Карлтонському університеті Євгенія Габер. Але експерт має сумніви в тому, що Ердоган здатен вплинути на Путіна до такої міри, щоб той погодиться на евакуацію українських військових.

«Тут треба розуміти декілька принципових речей. Перша – остаточне рішення залежить від Путіна. Ми говоримо про воєнного злочинця і, як мені здається, ментально хвору людину. Наприклад, евакуація цивільних була неповною, частину з них викрали, інші проходили усі ці фільтраційні табори. І це мова йде про цивільних. А зараз йдеться про полк «Азов», який є больовою точкою для Путіна. І для нього це принципове питання, аби вони були або знищені, або піддавалися тортурам перед тим, як бути знищеними. Друге – без згоди Путіна Туреччина самостійно на це не піде», – говорить Євгенія Габер.

Для Туреччини є значна різниця між евакуацією своїх громадян чи українських цивільних та тим, коли мова йде про військових: особливо, про «Азов», який в Туреччині все ж сприймається як націоналістичне чи радикальне угруповання. Російська пропаганда там працює, і багато турецьких медійних людей повторюють російські наративи, каже Габер: і про «Азов», і про те, що це провина Зеленського, що він не дав команду залишити Маріуполь. В інфопросторі цієї держави є нерозуміння того, що Росія насправді не надає оточеним бійцям жодного гуманітарного коридору, а здача в полон означає для них смерть і тортури.

Мовчить про екстракцію і Греція. Хоча нещодавно ця держава зробила дуже показовий жест підтримки України: тимчасово повіреним у справах цієї держави був призначений Маноліс Андрулакіс, колишній консул Греції у Маріуполі: людина, яка пережила там страшні дні блокади. Експерти кажуть: оцінки війни в Греції, попри значну пропутінську налаштованість населення, змінюються на краще для Києва, але все ж жодного сигналу у відповідь на звернення президента Зеленського досі немає. Використати вплив і можливості як члена Європейського союзу для організації порятунку бійців Володимир Зеленський закликав Грецію під час звернення до парламенту країни 7 квітня.

Чому Путін не випускає азовців, хоча це йому ніби й вигідно?

В оточенні Маріуполя склалась патова ситуація, каже заступник командира полку Азов Святослав Паламар: Росія втрачає своїх людей на маріупольському напрямку у той час, коли хотіла б задіяти їх на інших. «Вони колосальну кількість боєкомплекту використовують сюди, що теж їм не дуже потрібно», – каже Паламар.

Однак, Путін не хоче випустити гарнізон Маріуполя через бажання помститися, вважає директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Путін не може пробачити, що Маріуполь не підкорився, адже йому доповідали, що там росіян зустрічатимуть квітами.

Наразі провести деблокування міста військовим шляхом неможливо, вважає експерт: для цього потрібно було б задіяти всі наявні у України сили. Про це можна буде говорити лише за умови, що буде надіслана вся заявлена західними країнами військова допомога.

«Це може бути масштабна операція, яка включатиме і деблокування Маріуполя. Тобто, це може бути дуже велика та знищувальна для російських військ операція», – говорить Микола Сунгуровський.

У тих же умовах, які є зараз, залишається сподіватися тільки на евакуацію гарнізону за допомогою третьої сторони.

Негайно забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя закликав сьогодні Путіна голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня», – написав Мішель у твіттері.

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