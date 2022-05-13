«Відбувається спроба кривавої помсти»: Кучма, Ющенко, Порошенко просять світ врятувати військових з «Азовсталі»

Колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світової спільноти із закликом допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких блокує російська армія на території заводу «Азовсталь».

«Це – наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі. Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців», – йдеться у спільній заяві трьох президентів.

Кучма, Ющенко й Порошенко наголошують, що світовим лідерам, які зможуть допомогти врятувати українських військових із Маріуполя «із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

За його словами, наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Проте Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із «Азовсталі» цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За словами міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 травня, українська влада веде «дуже складні» переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з «Азовсталі» в обмін на полонених росіян, але йдеться поки що лише про вивезення з Маріуполя 38 тяжкопоранених бійців.