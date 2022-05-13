Британська розвідка повідомила про значні втрати РФ при спробі перетнути Сіверський Донець

Росія докладає значних зусиль біля Ізюма і Сєвєродонецька, намагаючись прорватися до Слов’янська і Краматорська, повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки. За повідомленням, війська РФ при цьому зазнають значних втрат.

«Основна мета на цій осі – оточити українські сили в районі проведення операції Об’єднаних сил, ізолюючи їх від підтримки чи посилення підрозділами на заході країни. Українські сили успішно запобігли спробі російської переправи через річку на Донбасі. На знімках видно, що під час форсування річки Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки щонайменше однієї батальйонної тактичної групи, а також розгорнуту там понтонну мостову техніку», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що переправа через річку в умовах бойових дій є «надзвичайно ризикованим маневром» і свідчить про тиск, якого зазнає російське командування, щоб досягти прогресу в операціях на сході України.

Російські війська не змогли досягти жодного значного просування, незважаючи на зосередження сил у цьому районі після виведення й передислокації підрозділів із Київської та Чернігівської областей, додали в розвідці.

Напередодні ввечері в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку військові РФ намагаються захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець і закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка.

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

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