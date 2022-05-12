Обстріли, спроби штурму і розвідка – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

Російські війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, сьогодні намагалися здійснити штурмові дії у напрямку кількох населених пунктів, а також проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотників у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За повідомленням, на Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування українських військ та звільнення тимчасово зайнятих територій. Протягом доби противник обстрілював позиції українських військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.
На Слов’янському напрямку російські війська активних дій не проводили – основні зусилля зосереджували на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вели обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення, здійснювали повітряну розвідку.
На Донецькому напрямку російські загарбники застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.
«На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має», – йдеться у повідомленні.
На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, без успіху.
Також, за даними Генштабу, на Бахмутському, Авдієвському та Курахівському напрямках російські війська ведуть штурмові дії з метою покращення свого тактичного розміщення, але успіху не мають.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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