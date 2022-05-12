Обстріли, спроби штурму і розвідка – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

Російські війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, сьогодні намагалися здійснити штурмові дії у напрямку кількох населених пунктів, а також проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотників у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За повідомленням, на Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування українських військ та звільнення тимчасово зайнятих територій. Протягом доби противник обстрілював позиції українських військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку російські війська активних дій не проводили – основні зусилля зосереджували на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вели обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення, здійснювали повітряну розвідку.

На Донецькому напрямку російські загарбники застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

«На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має», – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, без успіху.

Також, за даними Генштабу, на Бахмутському, Авдієвському та Курахівському напрямках російські війська ведуть штурмові дії з метою покращення свого тактичного розміщення, але успіху не мають.