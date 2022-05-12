Росія своїми діями біля кордону намагається завадити переміщенню ЗСУ на інші напрямки – Генштаб

Російські війська своїми діями у прикордонних областях намагаються не допустити переміщення українських підрозділів на інші напрямки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За цими даними, російські військові продовжують посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснюють обстріли прикордонних районів України.

«Ймовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території російської федерації з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки», – йдеться у у вечірньому зведенні Генштабу.

11 травня Державна прикордонна служба повідомила, що Чернігівщину, яка межує з Брянською областю РФ, обстріляли мінометами з території Росії. Напередодні російські сили з літаків і мінометів обстріляли також обстріли територію Сумської області.