ДСНС про обстріл школи на Чернігівщині: 3 людини загинули, 12 – травмовані

Три людини загинули, 12 – травмовані внаслідок обстрілу російськими військами школи й інтернату в Чернігівській області в ніч на 12 травня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На Чернігівщині ворог обстріляв школу та інтернат. 12 травня о 00:20 у місті Новгород-Сіверський внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа будівлі школи. Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м. В результаті події три людини загинуло та 12 травмовані. Для ліквідації наслідків залучались 4 одиниці техніки 18 чоловік особового складу ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Раніше про обстріл повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, але точних даних про кількість жертв він не наводив.

11 травня Державна прикордонна служба повідомила, що Чернігівщину обстріляли мінометами з території Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердили загибель 3496 і поранення 3760 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.