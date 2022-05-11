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У ДПСУ повідомили про обстріл Чернігівщини з території РФ

Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, 27 квітня 2022 року

Чернігівщину вранці 11 травня обстріляли мінометами з території Росії, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Ворог випустив 16 пострілів із міномета 82-мм калібру», – повідомили у ДПСУ.

Про постраждалих чи руйнування там не уточнили.

Напередодні ввечері прикордонники повідомляли, що російські сили з літаків і мінометів обстріляли території Сумської та Чернігівської областей.

Зокрема, Чернігівщину обстрілювали з боку російського села Нові Юрковичі. Про постраждалих і руйнування ввечері 10 травня також не повідомляли.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 травня заявив, що російські війська продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів і здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

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