ОВА: одна людина поранена, 8 – у лікарні через російський обстріл Запорізької області

Одна людина загинула, восьмеро – поранені внаслідок обстрілу російськими військами Оріхова у Запорізькій області, повідомила ввечері 10 травня обласна військова адміністрація.

«Сьогодні російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула. У зв’язку з загостренням військових дій і збільшенням інтенсивності обстрілів, щоб зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, воєнна ситуація у Запорізькій області не зазнала істотних змін, загарбники «здійснюють вогневий вплив» вздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку.

«Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України». – наголосили в ОВА.

Напередодні у Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що російські війська обстріляли автомобіль з цивільними 9 травня, внаслідок чого одна людина загинула й одна отримала поранення, відкрито кримінальне провадження, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.