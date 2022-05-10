На Запоріжжі окупанти обстріляли на блокпосту автомобіль із цивільними, одна людина загинула – прокуратура

У Запорізькій області російські війська обстріляли автомобіль з цивільними 9 травня, внаслідок чого одна людина загинула й одна отримала поранення, відкрито кримінальне провадження, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«9 травня 2022 року поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпості окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль з двома цивільними. Унаслідок прямого влучання снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій отримав поранення», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 8 травня підтвердити загибель 3381 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.