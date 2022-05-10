Ексдепутат очолив адміністрацію, створену РФ на окупованих територіях Запорізької області – Сили оборони

Російські військові призначили колишнього народного депутата родом із Мелітополя, депутата Запорізької облради від «Опоблоку» Євгена Балицького керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі, повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

«У Мелітополі російські окупанти призначили «головою» псевдовійськово-цивільної адміністрації Запорізької області екснардепа-зрадника Євгена Балицького. Балицького, який раніше ніколи не приховував своїх проросійських поглядів, називали одним із поплічників загарбників, але про його «посаду» в окупаційній владі досі не було відомо. Зрадник Балицький вже провів «пресконференцію» для ЗМІ, на якій він … відповідав на запитання як начебто «губернатор області». Трохи раніше експомічницю Балицького Галину Данильченко росіяни призначили «мером Мелітополя», – йдеться у повідомленні Сил оборони Запорізького краю.

Євген Балицький обирався народним депутатом у 2012, 2014 роках від Партії регіонів, а згодом «Опоблоку». В 2019 році він також балотувався до Верховної Ради за мажоритарним округом, на якому раніше обирався, втім вибори програв. 2020 року був обраний депутатом Запорізької обласної ради від «Опоблоку».

Євген Балицький відомий своїми проросійськими настроями. Навесні 2014 року він брав участь в акціях Антимайдану у Мелітополі. Згодом був ініціатором проведення у місті заходів 9 травня, в тому числі за зразком російського «Бесмертного полку».

2017 року прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження через висловлювання тоді ще народного депутата України Євгена Балицького (фракція «Опозиційного блоку») про можливість відокремлення від України території виборчого округу, який він представляє.

У грудні того ж року нардеп зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації і захисту російської мови.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення до України, 22 лютого 2022 року, Євген Балицький разом з іншим депутатами Запорізької облради і керівниками органів місцевої влади в регіоні брав участь у закритій нараді щодо оборони регіону, що відбулася в Запорізькій ОДА.