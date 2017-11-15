Із приводу висловлювань депутата Балицького відкрите провадження за «сепаратистською» статтею – прокуратура

Прокуратура Запорізької області повідомила, що відкрила кримінальне провадження з приводу висловлювань народного депутата України Євгена Балицького (фракція «Опозиційного блоку») про можливість відокремлення від України території виборчого округу, який він представляє.

«Прокуратура області за повідомленням у засобах масової інформації 15 листопада 2017 внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади) з приводу висловлювань народного депутата України Євгена Балицького у вечірньому ефірі телеканалу «112 Україна» від 13 листопада 2017 року», – мовиться в повідомленні.

Розслідування в цьому кримінальному провадженні доручили слідчому відділу управління Служби безпеки України в Запорізькій області, процесуальне керівництво здійснює група прокурорів прокуратури області; досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Євген Балицький, обраний до Верховної Ради України у виборчому окрузі № 80 у Запорізькій області (місто Мелітополь і довколишні селища і села), в передачі згаданого телеканалу «Вечірній прайм» увечері 13 листопада в дискусії з Дмитром Корчинським, лідером націоналістично-анархістської партії «Братство», у відповідь на пропозицію до депутата, щоб він разом із його прихильниками «виїхали в Ерефію», відповів: «Ми поїдемо, можливо. От округ, який я представляю. Тільки ми поїдемо разом зі своїми територіями».

У березні в засобах інформації і соцмережах із посиланням на відповіді Генеральної прокуратури України і Служби безпеки України на депутатський запит народного депутата України Ігоря Артюшенка (фракція «Блоку Петра Порошенка») повідомляли, що ГПУ і СБУ на підставі цього запиту відкрили стосовно дій Євгена Балицького кримінальні провадження за низкою статей, серед яких посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вимагання, зловживання владою чи службовим становищем, отримання хабара і давання хабара. Тоді підставою стала реєстрація Балицьким наприкінці 2016 року законопроекту, що мав на меті державну підтримку розвитку, популяризації і захисту російської мови; як заявили в лютому 2017 року в СБУ, за даними прослуханих телефонних розмов посередників, що організовували проросійську діяльність в Україні за плату, випливає, що одним із таких завдань російських кураторів була саме реєстрація такого законопроекту.