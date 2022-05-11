Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ обстріляли Слов’янськ – мер

Під обстріл потрапили два мікрорайони міста (фото архівне)

Російські війська вранці 11 травня обстріляли Слов’янськ на Донеччині, повідомив мер міста Вадим Лях.

«Ранок 11 травня у Слов’янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста», – написав він у фейсбуці.

За словами мера, обійшлося без жертв, ступінь руйнувань ще уточнюють.

9 травня Лях повідомляв про обстріл центру Слов’янська російськими військовими.

У Генштабі ЗСУ вранці 11 травня повідомили, що російські військові на Донеччині не припиняють штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної і реактивної артилерії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG