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Російські війська обстріляли центр Слов’янська – мер

«Ступінь ушкодження зараз з’ясовуємо» (фото архівне)

Російські військові обстріляли центр Слов’янська, повідомив голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Привітання» з 9 травня від «братів». Приліт у центральну частину Слов’янська. Ступінь ушкодження зараз з’ясовуємо», – написав він у фейсбуці.

Лях закликав не ігнорувати сигнал тривоги і не викладати в мережу відео та фото обстрілів.

Вранці 9 травня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові готуються до наступу на двох напрямках: Ізюмському і Донецькому.

В українському Міноборони раніше заявляли, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

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