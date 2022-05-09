Лукашенко: «Білорусь – не агресор», але «Росію буде підтримувати»

«Білорусь – не агресор», але вона «буде пітримувати Росію» – про це, як передають білоруські ЗМІ, заявив Олександр Лукашенко під час параду на честь 9 травня.

«Білоруси не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати Росію. Ми завжди були разом, ми завжди були єдині. І що б ви не робили, які б стріли не кидали в наш бік, вам не вдасться нас розірвати на шматки та роз'єднати... Хочу, щоб усі мене ще раз на Заході почули: білоруси – не агресори. Але, залишаючись союзником і стратегічним партнером братської Росії, ми всіляко її підтримуватимемо», – наголосив він.

При цьому Лукашенко переконує, що дружба Білорусі та Росії не загрожує ні Польщі та Литві, ні Німеччині з Францією.

«Визнайте уже нарешті наше право самостійно визначати, як дружити з нашою Росією, з нашою Україною. Дружити не проти вас. Від такої дружби не буде лиха ні Польщі, ні Литві, ні Латвії, ні Німеччині з Францією. Усім буде лише благо від цієї дружби», – вважає Лукашенко.

5 травня він заявляв, що «спецоперація Росії затягнулась», а Білорусь «робить все, щоб цієї війни не було».

При цьому, за словами Лукашенка, на території України уже «фактично йде війна, воєнні дії, гинуть люди».

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), у Генштабі ЗСУ повідомляли, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні. Крім того, за даними військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з Білорусі.

16 квітня у Генеральному штабі ЗСУ знову заявили, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.