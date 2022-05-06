У Білорусі залишаються до восьми російських «Іскандерів» – Генштаб ЗСУ

У Білорусі залишають до восьми російських пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«В республіці білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України», – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні 5 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України