Площа лісових пожеж на Херсонщині становить вже близько 800 гектарів – міністерство

Від середини квітня на території Херсонської області тривають лісові пожежі, які проблемно загасити через тимчасову окупацію області. Станом на зараз площа загоряння становить кілька сотень гектарів, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» радник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Сергій Власенко.

«На сьогодні триває велика пожежа на тимчасово окупованій Херсонщині. Орієнтовна площа загоряння становить близько 800 га, точна площа визначається після гасіння пожежі, тоді вже обміряється і буде відома точна площа», – сказав він.

Власенко зазначив, що в регіоні обмежена робота пожежників через воєнні дії та захоплення територій російськими окупаційними силами.

«На жаль, лісівників та працівників ДСНС не допускають до гасіння пожежі. Там через комендантську годину о восьмій вечора їх забирають із пожежі і зранку тільки знов пускають. Тобто повноцінно виконувати свої обов’язки вони не можуть», – додав радник міністра.

За словами Сергія Власенка, остаточна сума збитків буде встановлена після оцінки площі пожеж.

«Збитки ще не обраховані, але це колосальні збитки, це рукотворні ліси, це колосальний труд був, закладення цих лісів, тому збитки будуть величезні. На жаль, зараз точна площа невідома і також збитки ми точно не можемо порахувати, але цифри будуть дуже значні», – стверджує він.

Херсон і частину області окупували російські війська на початку березня.