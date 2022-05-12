Авіаудари РФ по Чернігівщині: є загиблі і поранені, пошкоджені будинки – ОВА

Російські війська у ніч на 12 травня завдали авіаударів по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок чого є загиблі і поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус вранці 12 травня.

За його словами, удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури – школах.

«Пошкоджені й інші адміністративні будівлі і приватні будинки. Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники і медики», – написав Чаус у телеграмі.

Інших подробиць він не навів.

11 травня Державна прикордонна служба повідомила, що Чернігівщину обстріляли мінометами з території Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердили загибель 3496 і поранення 3760 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.