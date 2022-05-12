У Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів ЧФ Росії – фото

Із головної бази Чорноморського флоту Росії у Севастополі в море виведені майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю, повідомив ввечері 11 травня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, біля Мінної стінки пришвартована низка кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапир».

У складі Чорноморського флоту РФ було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов» – знищений українськими військовими в порту Бердянська. Два інших – «Орск» (бортовий номер 148) і «Николай Фильченков» (152). Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті РФ – чотири такі кораблі: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) і «Азов» (151). Як повідомляли Крим.Реалії, ВДК «Азов» перебуває на ремонті в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті, а ВДК «Ямал» нещодавно вийшов із ремонту.

Також у Південній бухті пришвартований патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков». У складі Чорноморського флоту РФ – три такі кораблі: «Василий Быков» (368), «Дмитрий Рогачев» (375) і «Павел Державин» (363).

Біля Куриної пристані між бухтами Інженерна й Докова пришвартовані чотири кораблі. Першим ліворуч стоїть малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 «Сивуч». У складі Чорноморського флоту РФ – два такі кораблі: «Бора» (бортовий номер 615) і «Самум» (бортовий номер 616). Як раніше повідомляли Крим.Реалії, один із цих кораблів 8 травня відбуксували із Севастопольської бухти у північно-західному напрямку.

Наступні два кораблі – це сторожові кораблі проєкту 1135 «Буревестник». У складі Чорноморського флоту РФ – два такі кораблі: «Пытливый» (868) і «Ладный» (861).

Крайнім праворуч пришвартований «Славутич» – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Росія захопила його у лютому-березні 2014 року під час окупації Криму. Бортовий номер «Славутича» U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті, яка також є частиною великої Севастопольської бухти, стоїть великий десантний корабель із зовнішніми ознаками пошкодження, про що повідомляли раніше. Ймовірно, це ВДК «Цезарь Куников», його номер 158 проглядається крізь фарбу, що облетіла або обгоріла, на лівому борту.

Біля причалу в Графській бухті заправляється паливом ракетний катер проєкту 1241 «Молния-1».

У складі Чорноморського флоту РФ – чотири такі катери: у строю перебувають «Р-60» (бортовий номер 955), «Набережные Челны» (953) і «Ивановец» (954), а «Шуя» (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Таким чином, без урахування протичовнових кораблів, мінних тральщиків, розвідувальних кораблів і суден допоміжного флоту, в морі зараз можуть бути: всі три фрегати проекту 11356Р «Буревестник», всі чотири малих ракетних кораблі проєкту 21631 «Буян-М», два ракетні катери 1241 «Молния-1» і один ВДК проєкту 1171 «Тапир». Окрім великого десантного корабля, всі ці кораблі несуть на борту ракети.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило, що щонайменше 50 російських ракет морського базування є у постійній готовності до застосування.

«Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до завдання ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування», – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, станом на 9 травня російські війська збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – зараз там перебувають сім носіїв КРМБ типу «Калібр», натомість минулого тижня їх було три.