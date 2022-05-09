Вхід до Севастопольської бухти прикривають кілька російських військових кораблів – фото

Вхід до Севастопольської бухти, що є головною базою Чорноморського флоту Росії, з моря прикривають кілька кораблів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, за Південним молом чергує ракетний катер проєкту 1241 «Молния-1». У складі Чорноморського флоту РФ – чотири такі катери: у строю перебувають «Р-60» (бортовий номер 955), «Набережные Челны» (953) та «Ивановец» (954), а «Шуя» (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

За Північним молом стоїть протидиверсійний катер проєкту 21980 «Грачонок». У складі Чорноморського флоту є п'ять катерів такого типу.

Також на горизонті видно силует великого військового корабля, ідентифікувати який складно через велику відстань до нього.

У квітні супутникові знімки показали загони для бойових дельфінів біля входу в Севастопольську бухту. Цих морськмх тварин використовують для захисту флоту від підводного нападу.