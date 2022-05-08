У бухті Севастополя стоїть російський великий десантний корабель з ознаками пошкодження – фото

Біля причалів у Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Один із них (на фото праворуч) має видимі ознаки пошкоджень – великі плями червоного кольору на лівому борту, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою.

Після початку масштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Крім великих десантних кораблів, біля причалу в Сухарній бухті стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. У Чорноморському флоті РФ – чотири такі кораблі.

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в окупованому Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» зазнали пошкоджень.