Удар по крейсеру «Москва» став можливим завдяки розвідданим США – ЗМІ

Удар по кораблю-флагману Чорноморського флоту Росії крейсеру «Москва» став можливим завдяки даним розвідки США, переданим Україні. Про це повідомили американські телеканали CNN та NBC, а також видання Washington Post і New York Times із посиланням на кількох анонімних чиновників із США. При цьому джерела наголошують, що США точно не знали, як саме Київ скористається розвідданими. У Пентагоні спростовують повідомлення про передачу координат крейсера.

13 квітня Україна заявила про ракетний обстріл «Москви» та пожежу на крейсері. У ніч на 14 квітня факт пожежі визнало Міноборони Росії. Відомство стверджувало, що на кораблі здетонував боєприпас. Пізніше російське відомство визнало, що корабель затонув. За різними оцінками, чисельність екіпажу «Москви» становила від 416 до 680 осіб, у тому числі, як з’ясувалося пізніше, матроси-строковики.

За даними телеканалу CNN, українські військові, помітивши військовий корабель у Чорному морі, звірилися зі своїми американськими колегами, які підтвердили ціль та надали точні дані про місце перебування крейсера. Через деякий час на «Москві» почалася пожежа та корабель затонув, уточнює CNN.

Джерела американських ЗМІ стверджують, що США не брали участі у рішенні вдарити по «Москві» – його ухвалили українські військові. Американська розвідка регулярно надає ЗСУ дані про пересування російських кораблів.

У відповідь на повідомлення низки провідних американських ЗМІ прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не надавали Україні «конкретну інформацію щодо вказування цілі» по крейсеру «Москва».

«Українці мають власні можливості у сфері розвідки, щоб відслідковувати і брати на приціл російські військові кораблі, що і сталося в цьому випадку», – заявив він виданню The New York Times.

Про те, що США діляться даними розвідки з українськими військовими, було відомо давно – проте кілька публікацій останнього часу розповідають про інтенсивність постачання інформації та конкретне використання цих даних. Так, напередодні New York Times, теж із посиланням на анонімні джерела, писала, що розвіддані США про пересування командних пунктів армії РФ дозволили Україні завдати ударів, у яких загинули російські генерали. Співрозмовники видання зазначили, що Україна завдає ударів, поєднуючи американські дані з власними – у тому числі з перехопленнями переговорів, які дозволяють робити висновок про присутність у штабах військових-високопосадовців.

У Раді національної безпеки США цю публікацію назвали «безвідповідальною», а в Пентагоні агентству France Press вказали, що жодних даних, які дають змогу індивідуально атакувати російських воєначальників, не надають.