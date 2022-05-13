В Одеській ОВА повідомили про удар по російському судну біля Зміїного

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у своєму телеграм-каналі про удар ЗСУ по російському судну тилового забезпечення «Всеволод Бобров» у районі острова Зміїний.

«Завдяки діям наших військових моряків, спалахнуло судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Одне з нових у російському флоті. Кажуть, що «чалапає» до Севастополя. Поки що ця інформація вимагає уточнення, але те, що йому дали «змієбаївку» в районі Зміїного острова – це правда. Сподіваюся, що це не останні досягнення, пов’язані зі «змієбаївкою», – зазначив Братчук.

12 травня видання «24 канал» із посиланням на джерела в українській розвідці також повідомило, що Росія могла втратити ще один корабель у Чорному морі. Йшлося про судно тилового забезпечення. Видання зазначило, що корабель проєкту 23120 йшов у напрямку до острова Зміїний. Згодом на судні спалахнула пожежа.

Російські військові публічно не коментували інформацію української влади та ЗМІ.

Проєкт Радіо свобода Крим.Реалії перевіряє інформацію про місце перебування «Всеволода Боброва».

Раніше, за даними українського Міноборони, російські війська намагалися наростити свою присутність на острові Зміїний із метою блокування морських комунікацій України.

8 травня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові знищили атаками «Байрактарів» три російські катери поблизу окупованого острова Зміїний.

Перед цим у Міноборони України повідомили, що «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» та два зенітні ракетні комплекси «Тор» біля Зміїного.

А 2 травня українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 травня війська РФ втратили у повномасштабній війні проти України 13 своїх кораблів і катерів.