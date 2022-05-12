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У Міноборони пояснили, для чого війська РФ нарощують свою присутність на острові Зміїний

За словами речника Міноборони, на острові Зміїний «є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу»

Російські війська намагаються наростити свою присутність на острові Зміїний з метою блокування морських комунікацій України, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Кораблі чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета – блокування морських комунікацій України», – сказав під час брифінгу Мотузяник.

Він додав, що на острові Зміїний «є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу».

8 травня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові знищили атаками «Байрактарів» три російські катери поблизу окупованого острова Зміїний.

Перед цим у Міноборони України повідомили, що український безпілотний літальний апарат «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» і два зенітних ракетних комплекси «Тор» біля Зміїного.

А 2 травня українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».

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