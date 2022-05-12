У Міноборони пояснили, для чого війська РФ нарощують свою присутність на острові Зміїний

Російські війська намагаються наростити свою присутність на острові Зміїний з метою блокування морських комунікацій України, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Кораблі чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета – блокування морських комунікацій України», – сказав під час брифінгу Мотузяник.

Він додав, що на острові Зміїний «є певні успіхи української армії, зокрема зі знищення російського плавскладу».

8 травня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові знищили атаками «Байрактарів» три російські катери поблизу окупованого острова Зміїний.

Перед цим у Міноборони України повідомили, що український безпілотний літальний апарат «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» і два зенітних ракетних комплекси «Тор» біля Зміїного.

А 2 травня українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».