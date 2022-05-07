«Байрактар» знищив біля Зміїного російський катер. У Міноборони показали відео

Український безпілотний літальний апарат «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» біля берегів тимчасово окупованого острова Зміїний, повідомляє Міністерство оборони України.



«Зміїний. Точка неповернення рашиста» від ВМС ЗС України. В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту «Bayraktar TB2» було уражено десантний катер росіян проекту 11770 «Серна» та два зенітних ракетних комплекси «Тор», – повідомило відомство у твітері.

У Міноборони також опублікували відео удару по судну.

Водночас у міністерстві не уточнюють, коли саме було знищено катер.

6 травня одеське видання «Думская» повідомляло, що російський фрегат горить біля острова Зміїний. Над цим районом акваторії Чорного моря кружляла російська авіація, на допомогу кораблю з окупованого Криму вийшли рятувальні судна. Інформація про вибух на кораблі з'явилася у соцмережах ще увечері 5 травня.

Раніше, 2 травня, українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».