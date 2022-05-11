Британська розвідка: РФ хоче зміцнити позиції на Зміїному, тривають бої

На острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar. Судна постачання Росії мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму після втрати «Москви», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 11 травня.

«Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Змійний за допомогою крилатих ракет і стратегічної протиповітряної оборони, вони можуть домінувати в північно-західній частині Чорного моря», – додали в розвідці.

8 травня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові знищили атаками «Байрактарів» три російські катери поблизу окупованого острова Зміїний.

Перед цим у Міноборони України повідомили, що український безпілотний літальний апарат «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» і два зенітних ракетних комплекси «Тор» біля Зміїного.

А 2 травня українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».