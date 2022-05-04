Минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донбасу, 19 людей загинули – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що протягом минулої доби обстрілів з боку військ РФ зазнали 18 населених пунктів сходу України, зокрема Маріуполь, Авдіївка, Курахове, Лиман, Краматорськ, Торецьк, Вугледар, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Золоте 4.

«Російські війська зруйнували і пошкодили близько 30 житлових будинків. Росіяни продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури українського Донбасу: школи, промислові підприємства, АЗС, автомобільні мости, лінії електропередачі, магазини та інше. Є жертви серед населення регіону. Протягом минулої доби російські війська вбили 19 людей – в Авдіївці, Лимані і Вугледарі, щонайменше 25 цивільних осіб поранено... Надзвичайники загасили 17 пожеж у Донецькій і Луганській областях України», – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнюють, що напередодні було евакуйовано 205 людей – з Маріуполя, Лисичанська і Сєвєродонецька.

У Луганській ОВА уточнили, що охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей.

«Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери. На Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мешканців. У Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають. Протилежна ситуація в Рубіжному та Попасній, охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива», – повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За даними Донецької ОВА, від початку вторгнення РФ в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 315 мирних жителів, поранені 942. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.