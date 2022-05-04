Минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донбасу, 19 людей загинули – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що протягом минулої доби обстрілів з боку військ РФ зазнали 18 населених пунктів сходу України, зокрема Маріуполь, Авдіївка, Курахове, Лиман, Краматорськ, Торецьк, Вугледар, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Золоте 4.
«Російські війська зруйнували і пошкодили близько 30 житлових будинків. Росіяни продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури українського Донбасу: школи, промислові підприємства, АЗС, автомобільні мости, лінії електропередачі, магазини та інше. Є жертви серед населення регіону. Протягом минулої доби російські війська вбили 19 людей – в Авдіївці, Лимані і Вугледарі, щонайменше 25 цивільних осіб поранено... Надзвичайники загасили 17 пожеж у Донецькій і Луганській областях України», – йдеться в повідомленні.
У штабі уточнюють, що напередодні було евакуйовано 205 людей – з Маріуполя, Лисичанська і Сєвєродонецька.
У Луганській ОВА уточнили, що охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей.
«Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери. На Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мешканців. У Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають. Протилежна ситуація в Рубіжному та Попасній, охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива», – повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
За даними Донецької ОВА, від початку вторгнення РФ в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 315 мирних жителів, поранені 942. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 2 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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