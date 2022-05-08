Під час евакуації з «Азовсталі» мати чотирирічної дівчинки потрапила до фільтраційного табору – «Азов»

Під час евакуації з «Азовсталі» чотирирічну дитину розлучили з матір’ю, повідомляє полк «Азов» 8 травня.

«Під час останньої евакуації з території заводу «Азовсталь» окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої «ДНР», – повідомляє пресслужба полку, який бере участь у захисті «Азовсталі» від російських військ.

За даними «Азова», до Запоріжжя доїхала лише дитина, точне місце перебування матері наразі невідоме.

«Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму», – закликали військові.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуювали. Водночас представники полку «Азов» 8 травня повідомили, що цивільні можуть лишатися під завалами, які немає можливості розібрати.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що силоміць вивезених до Росії із окупованих територій українців розлучають із дітьми.

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За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.