«На в’їзді забирають паспорти» – Ташева про українців, які під час війни потрапляють в анексований Крим

В українців, які під час широкомастабної війни Росії проти України потрапляють в анексований Крим, ще при в’їзді на територію півострова відбирають паспорти. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла заступниця постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева.
«Ми закликаємо наших громадян бути максимально обачними і якимось чином хавати такі паспорти. Їм видають тимчасові посвідки на прихисток на території Російської Федерації», – повідомила вона.
За словами Ташевої, це стосується як тих, хто з власної волі тікає від бойових дій на територію анексованого Криму, так і тих, кого примусово туди депортує Росія.
«У Росії є такий документ, згідно з яким, вони квотували територію Російської Федерації (в тому числі Крим) і власне квота на перебування біженців з України у Криму є невеликою. Здебільшого люди потім переміщуються на територію Російської Федерації і, частіше за все, не зі своєї волі», – наголосила Ташева.
Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.
Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв повідомляв, що мешканці окупованого міста виїжджають до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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