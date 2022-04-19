«На в’їзді забирають паспорти» – Ташева про українців, які під час війни потрапляють в анексований Крим

В українців, які під час широкомастабної війни Росії проти України потрапляють в анексований Крим, ще при в’їзді на територію півострова відбирають паспорти. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла заступниця постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева.

«Ми закликаємо наших громадян бути максимально обачними і якимось чином хавати такі паспорти. Їм видають тимчасові посвідки на прихисток на території Російської Федерації», – повідомила вона.

За словами Ташевої, це стосується як тих, хто з власної волі тікає від бойових дій на територію анексованого Криму, так і тих, кого примусово туди депортує Росія.

«У Росії є такий документ, згідно з яким, вони квотували територію Російської Федерації (в тому числі Крим) і власне квота на перебування біженців з України у Криму є невеликою. Здебільшого люди потім переміщуються на територію Російської Федерації і, частіше за все, не зі своєї волі», – наголосила Ташева.

Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв повідомляв, що мешканці окупованого міста виїжджають до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя.