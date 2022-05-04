Росія вивезла до Владивостока 300 мешканців Маріуполя – міськрада

Міській раді Маріуполя вдалося встановити місцезнаходження 300 жителів міста та обставини їхньої депортації до російського Владивостока. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Людей розселили в селищі Врангеля в будівлі, яка щось середнє між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, тож можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, Годують триразово, про якість їжі не йдеться», – зазначає він.

За словами Анрющенка, у депортованих людей наразі немає документів і триває процедура оформлення нових.

«Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи, то виключно з запропонованого: низькокваліфікована і низькооплачувана праця», – повідомляє Андрющенко.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.