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Росія вивезла до Владивостока 300 мешканців Маріуполя – міськрада

У Владивостоці вивезеним із Маріуполя українцям «грошей не видають, речами їх не забезпечують»

Міській раді Маріуполя вдалося встановити місцезнаходження 300 жителів міста та обставини їхньої депортації до російського Владивостока. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Людей розселили в селищі Врангеля в будівлі, яка щось середнє між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, тож можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, Годують триразово, про якість їжі не йдеться», – зазначає він.

За словами Анрющенка, у депортованих людей наразі немає документів і триває процедура оформлення нових.

«Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи, то виключно з запропонованого: низькокваліфікована і низькооплачувана праця», – повідомляє Андрющенко.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.

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