ОГП: 225 дітей загинули в Україні через масштабне вторгнення РФ

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 225 дітей, щонайменше 413 – поранені, повідомили 8 травня в Офісі генпрокурора. Напередодні там заявляли про 223 загиблих і 410 поранених дітей.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри – не остаточні, «оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях».

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 98, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 42, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнили, що 7 травня внаслідок російського обстрілу міста Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 і 14 років, двоє дівчаток 8 та 12 років поранені.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджені 1635 закладів освіти, при цьому 126 із них – зруйновані повністю, додали в прокуратурі.