З 11 жителями Шипілового на Луганщині, що опинилися під завалами, зник зв’язок – ОВА

11 людей, які ховалися в підвальному приміщенні в Шипіловому на Луганщині й опинилися під завалом після російських обстрілів, перестали виходити на зв’язок, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Пожежні загони проводили рятувальну операцію, скільки це дозволяла безпекова ситуація. Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому», – написав Гайдай у телеграмі вранці 9 травня.

За його словами, 8 травня загарбники 24 рази цілили по населенню Луганщини.

«У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра», – додав голова ОВА.

Він також повідомив, що російські військові і далі знищують промисловість та об’єкти критичної інфраструктури – ввечері 8 травня втретє снарядами влучили в нафтопереробний завод.

«А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували. Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих в 2014 році», – нагадав голова ОВА.

Напередодні Гайдай повідомляв, що внаслідок цього без води залишилися близько мільйона людей.

8 травня голова ОВА повідомив, що через черговий російський авіаудар по Луганщині знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.