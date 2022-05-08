Російські війська знову обстріляли НПЗ у Лисичанську, пожежу не можуть загасити – Гайдай

Російські війська повторно обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 травня.

«Росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин», – заявив він.

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За його даними, пожежа поширилася на 360 квадратних метрів, можуть вибухнути резервуари поруч.

«Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають», – констатував Гайдай.

Голова Луганської ОВА вже повідомляв про обстріл російськими військовими Лисичанського нафтопереробного заводу 16 квітня.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.