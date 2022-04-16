Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод – Гайдай

За даними Сергія Гайдая, палива на заводі немає, горять залишки нафтошламу

Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС« », – повідомив він у телеграм.

За даними Гайдая, палива на заводі немає, горять залишки нафтошламу.

Він додав, що війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали Лисичанська.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Міноборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси. Ударів завдали з літаків і кораблів.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG