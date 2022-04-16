Війська РФ обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод – Гайдай

Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС« », – повідомив він у телеграм.

За даними Гайдая, палива на заводі немає, горять залишки нафтошламу.

Він додав, що війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали Лисичанська.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Міноборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси. Ударів завдали з літаків і кораблів.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.