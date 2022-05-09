У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ, найбільші – на Авдіївському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 25 650 своїх військових, зокрема 150 – за останню добу.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються», – заявили у Генштабі вранці 9 травня.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок, серед російських втрат:

1145 танків

2764 бойових броньованих машин

513 артилерійських систем

185 РСЗВ

87 засобів ППО

199 літаків

158 гелікоптерів

377 БПЛА оперативно-тактичного рівня

94 крилаті ракети

12 кораблів /катерів

1970 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

41 одиниця спеціальної техніки.

Раніше в ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що загарбники зосередили у Білгородській області РФ до 19 батальйонних тактичних груп і проводять перекидання особового складу і військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.