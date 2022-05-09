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У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ, найбільші – на Авдіївському напрямку

Один із російських танків під час перевезення військовими України трофейної зброї. Дніпропетровщина, 30 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 25 650 своїх військових, зокрема 150 – за останню добу.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються», – заявили у Генштабі вранці 9 травня.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок, серед російських втрат:

  • 1145 танків
  • 2764 бойових броньованих машин
  • 513 артилерійських систем
  • 185 РСЗВ
  • 87 засобів ППО
  • 199 літаків
  • 158 гелікоптерів
  • 377 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 94 крилаті ракети
  • 12 кораблів /катерів
  • 1970 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
  • 41 одиниця спеціальної техніки.

Раніше в ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що загарбники зосередили у Білгородській області РФ до 19 батальйонних тактичних груп і проводять перекидання особового складу і військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

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